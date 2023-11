(Adnkronos) – “Denunciate”, se una relazione non funziona come dovrebbe, “comunicatelo” agli altri, “solo così avrete salva la vita”. Sono le parole pronunciate da Gino Cecchettin, papà di Giulia, rivolto alle ragazze. Per l'omicidio di Giulia è stato arrestato oggi in Germania l’ex fidanzato, Filippo Turetta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Novembre 2023