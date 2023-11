Giulia Cecchettin, Bernini: “Avrà la sua laurea in ingegneria”

(Adnkronos) – "Ho impressa l'immagine di Giulia attaccata all'albero con i suoi pupazzetti. Non è che Giulia riceverà una laurea, Giulia riceverà la sua laurea in ingegneria, perché le mancava solo la discussione della tesi. E' già dottore, manca solo la formalità. Le hanno tolto tutto il resto: la vita e il diritto di amare". Lo ha annunciato la ministra dell'Università, Annamaria Bernini, intervenendo al meeting di Forza Italia in corso a Taormina. "Noi siamo tutti Giulia. Non esistono leggi che possano cambiare questo atteggiamento verso le donne. Lui (Filippo Turetta, ndr) non voleva che Giulia spiccasse il volo, non voleva che facesse quello che lui non era in grado di fare. Contro la violenza sulle donne ci vuole educazione, non è più un fatto penale: serve un rafforzamento della prevenzione, più che l'aspetto sanzionatorio", ha detto ancora la ministra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



