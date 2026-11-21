“È un giorno triste. La cultura italiana, ma direi la cultura internazionale, la cultura in generale, ha perso un importantissimo punto di riferimento. Al tempo stesso abbiamo il dovere di trattenere la lezione di mite, autorevole, appassionata intelligenza che Corrado Augias ha trasmesso a tutti noi”. Così il ministro della cultura Alessandro Giuli, lasciando la camera ardente del giornalista e scrittore, allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.



Pubblicato il 21 Novembre 2026