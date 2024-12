(Adnkronos) – Papa Francesco oggi dà il via al Giubileo, aprendo la Porta Santa della Basilica di San Pietro. "E' l'invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall'incontro con Cristo" sottolinea il Pontefice via X a poche ore dall'avvio ufficiale del Giubileo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Dicembre 2024