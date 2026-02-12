Giù i prezzi per famiglie e imprese, 12 articoli per il dl Bollette: la bozza

(Adnkronos) – Dal contributo straordinario da 90 euro per le famiglie beneficiarie del social bonus alle misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas per le imprese e le disposizioni per i centri dati. Sono in tutto 12 gli articoli contenuti in una bozza del dl Bollette che potrebbe approdare la prossima settimana in Cdm. Tra gli altri interventi in arrivo, il contributo una tantum da 90 euro per i titolari del bonus sociale (una spesa da 315 milioni di euro); le misure per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione; il potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero; le misure per la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas; quelle per la connessione alla rete degli impianti alimentati con rinnovabili; le misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie e le disposizioni per l'autorizazione e la realizzazione dei centri dati.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Febbraio 2026