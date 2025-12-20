Gisele Bündchen si è sposata, nozze in gran segreto per la top model con Joaquim Valente

(Adnkronos) – Gisele Bündchen e il suo fidanzato Joaquim Valente si sono sposati in gran segreto. Una fonte vicina a Valente ha raccontato a 'PageSix' che lui e la top model sono convolati a nozze lo scorso novembre, circondati da un ristretto gruppo di amici e familiari, a casa. Secondo la fonte, il neosposo sarebbe "al settimo cielo" per le nozze, arrivate dopo la nascita del loro primo figlio insieme, avvenuta a febbraio di quest’anno. Il nome e il sesso del bambino non sono stati resi noti. Il segretissimo "sì" è arrivato tre anni dopo il divorzio di Bündchen, 45 anni, dal giocatore della NFL Tom Brady. I due hanno divorziato nel 2022, dopo 13 anni di matrimonio, da cui sono nati Benjamin, 15 anni, e Vivian, 12. Le strade della top model e di Valente, suo istruttore di jiu-jitsu, si sono incrociate nel 2021. In merito ai rumors su un presunto tradimento, Bündchen ha sempre smentito, sostenendo che fosse "una bugia", come ha dichiarato al New York Times nel 2024.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025