Attualità
Giro d’Italia, oggi ultima tappa a Roma – Diretta
(Adnkronos) – Cala il sipario sul Giro d'Italia 2026. Oggi, domenica 31 maggio, la corsa rosa affronta la sua ultima tappa, la numero 21 – in diretta tv e streaming, in chiaro -, con 131 chilometri che partiranno da Roma e arriveranno ancora nella Capitale. Si parte dall'Eur per arrivare al centro di Roma. Iconico ormai l'arrivo a Roma, diventato tradizione per la corsa rosa.
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Pubblicato il 31 Maggio 2026