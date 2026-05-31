Attualità

Giro d’Italia, oggi ultima tappa a Roma – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Cala il sipario sul Giro d'Italia 2026. Oggi, domenica 31 maggio, la corsa rosa affronta la sua ultima tappa, la numero 21 – in diretta tv e streaming, in chiaro -, con 131 chilometri che partiranno da Roma e arriveranno ancora nella Capitale. Si parte dall'Eur per arrivare al centro di Roma.  Iconico ormai l'arrivo a Roma, diventato tradizione per la corsa rosa.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Incidenti a Fiumicino e Santa Severa, morti due motociclisti

24 minuti fa

Jodar, ancora polemiche: non dà la mano a bambina al Roland Garros

27 minuti fa

Piazza di Siena da record, 77mila spettatori per l’edizione del Centenario e boom social

33 minuti fa

Giornata senza tabacco, Aiom: “Un paziente su 10 continua a fumare”

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio