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Giro d’Italia, Narvaez vince la quarta tappa. Ciccone nuova maglia rosa

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(Adnkronos) –
Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d'Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Oggi, martedì 12 maggio, l'ecuadoriano del team Uae Emirate Xrg ha preceduto in volata il venezuelano Orluis Aular (Movistar). L'italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) è la nuova maglia rosa. L'abruzzese in classifica generale guida con 4" di vantaggio sullo svizzero Jan Christen (Uae Emirates Xrg). 
Domani quinta frazione, 203 km con partenza da Praia a Mare e arrivo a Potenza.
 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

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