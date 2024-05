Giro d’Italia, Kooij vince la nona tappa e Pogacar sempre in maglia rosa

(Adnkronos) –

Olav Kooij vince oggi in volata la nona tappa del Giro d'Italia, la Avezzano-Napoli, di 214 km. L'olandese del team Visma-Lease a Bike beffa al fotofinish l'italiano Jonathan Milan (Lidl Treck) e e il colombiano Juan Sebastian Molano (Uae Team Emirates). Tutto invariato nella classifica generale con lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) che resta saldamente in maglia rosa con 2'40" sul colombiano Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) e 2'58" sul gallese Geraint Thomas (Ineos). Domani prima giornata di riposo, si torna in strada martedì 14 maggio con la decima frazione, con partenza da Pompei e arrivo a Cusano Mutri dopo 142 km. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2024