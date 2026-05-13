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Giro d’Italia, ad Arrieta la quinta tappa. Eulalio nuova maglia rosa

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(Adnkronos) –
Igor Arrieta vince la quinta tappa del Giro d'Italia oggi, mercoledì 13 maggio. Lo spagnolo dell'Uae team Emirates Xrg trionfa nella Praia a Mare-Potenza di 203 km, imponendosi in una volata a due sul compagno di fuga, il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), staccato di due secondi. Terzo a 51" l'uruguayano Guillermo Thomas Silva (Astana). Eulaio veste la maglia rosa di leader della classifica generale dove guida con 2'51" su Arrieta. Domani sesta frazione per velocisti, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli dopo 141 km. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Maggio 2026

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