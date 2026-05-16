Attualità

Giro d’Italia, a Narvaez l’ottava tappa. Eulalio resta in maglia rosa

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Oggi, sabato 16 maggio, Jhonatan Narváez del team Uae Emirates Xrg vince l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Chieti-Fermo di 156 km sulle asprezze dell'Appennino marchigiano. Alle spalle dell'ecuadoriano il norvegese Andreas Rikardsen Leknessund (Uno-X Mobility), terzo l'altro norvegese della Uno-X Martin Tjotta. 
Resta in maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), tallonato da Jonas Vingegaard. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sinner: “Ho fatto fatica a dormire, non so cosa ho avuto. Milan in Champions? Speriamo”

26 minuti fa

Omicidio bracciante a Taranto, indagato per favoreggiamento proprietario bar

38 minuti fa

Arisa e la vita da single: “Ho provato le app di dating, ma non fanno per me”

41 minuti fa

Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi