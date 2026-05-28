Giro d’Italia, a Magnier la 18esima tappa. Vingegaard sempre in rosa

(Adnkronos) – Paul Magnier vince allo sprint la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km oggi, giovedì 28 maggio. Il francese della Soudal Quick-Step si impone davanti agli italiani Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Il danese della Visma Lease a bike Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 4'03" sull'austriaco Felix Gall (Decathlon) e 4'27" sull'olandese Thymen Arensman (Ineos). Domani 19esima frazione con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe dopo 151 km.

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Pubblicato il 28 Maggio 2026