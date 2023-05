Giro d’Italia 2023, Roglic maglia rosa: Cavendish vince in volata ultima tappa a Roma

(Adnkronos) –

Mark Cavendish vince in volata l'ultima tappa del Giro d'Italia 2023 a Roma mentre Primoz Roglic vince il Giro numero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza problemi. Il capitano della Jumbo Visma ha mantenuto la maglia rosa anche al termine dell'ultima tappa, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Completano il podio Geraint Thomas, a 14 secondi, e Joao Almeida, a 1'15. Damiano Caruso, migliore degli italiani, si è piazzato al quarto posto a 4'40 dal vincitore. Il britannico Cavendish, che ha annunciato il ritiro a fine stagione, a 38 anni saluta il Giro d'Italia con la sua vittoria numero 17 nella corsa rosa, vincendo la 21/a tappa da Roma a Roma di 126 chilometri con arrivo ai Fori Imperiali. Jonathan Milan ha conquistato la maglia ciclamino, Thibaut Pinot la maglia azzurra come miglior scalatore, Joao Almeida la maglia bianca di miglior giovane. Alle spalle di Cavendish si è piazzato il lussemburghese Alex Kirsch, terzo Filippo Fiorelli. Nella top ten anche Alberto Dainese, quarto, e Davide Ballerini, quinto. Spavento nella volata finale con una caduta che ha visto coinvolti alcuni corridori con Pascal Ackermann che è finito contro i cartelloni a lato della strada. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Maggio 2023