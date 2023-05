Giro d’Italia 2023, Evenepoel si ritira: maglia rosa positiva al covid

(Adnkronos) – Remco Evenepoel, maglia rosa del Giro d’Italia 2023, annuncia il ritiro dalla corsa. Il corridore belga della Soudal Quick Step, di nuovo leader della corsa dopo la crono di domenica, è risultato positivo al covid dopo un test di routine: “A malincuore devo annunciare che lascerò il Giro d’Italia a causa del covid 19 dopo essermi sottoposto ad un test di routine che purtroppo ha dato esito positivo”, le parole del corridore. “La mia esperienza qui è stata davvero speciale, puntavo a competere per le prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che si sono sacrificati così tanto per preparare il Giro. Sono comunque orgoglioso per le due vittorie di tappa e per i 4 giorni in maglia rosa”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2023