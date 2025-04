Giro delle Fiandre, vittoria in solitaria di Pogacar

(Adnkronos) – Tadej Pogacar trionfa nel Giro delle Fiandre 2025, centrando oggi 6 aprile il secondo successo nella classica il secondo dopo quello del 2023. Lo sloveno vince in solitaria staccando tutti sull'Oude Kwaremont. Solo secondo posto per Mads Pedersen, che ha superato in volata gli altri contendenti compreso Mathieu van der Poel, che chiude terzo. Al campione olandese non è riuscita l'impresa di vincere per la quarta volta la Ronde. Filippo Ganna ha vinto la volata del gruppo chiudendo ottavo. Nella top ten anche un altro italiano, Davide Ballerini che arriva decimo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2025