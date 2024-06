Giro Delfinato, maxi caduta spaventosa – Video

(Adnkronos) – L'asfalto bagnato dalla pioggia provoca una spaventosa maxicaduta nella quinta tappa del Giro del Delfinato. Decine di corridori finiscono a terra, in una carambola disastrosa che mette a rischio l'incolumità degli atleti. per la brutta caduta che ha portato alla neutralizzazione della quinta tappa da Amplepuis a Saint-Priest: coinvolti anche Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Juan Ayuso. Il maxi incidente si verifica a circa 21 km dal traguardo. L'organizzazione della corsa decide di neutralizzare la tappa, ferma due corridori in fuga e consente a tutti gli atleti di raggiungere l'arrivo in gruppo. Remco Evenepoel, coinvolto nella caduta e rialzatosi con un ginocchio dolorante, guida la classifica generale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Giugno 2024