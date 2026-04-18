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Giovani musicisti incontrano Gustavo Dudamel al Teatro San Carlo di Napoli

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(Adnkronos) – Trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno incontrato il maestro Gustavo Dudamel al Teatro di San Carlo, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno a Roma con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, dove avevano già avuto l’opportunità di interagire con il direttore venezuelano. Un momento intenso di crescita e condivisione, vissuto con il presidente Antonio Lucidi e i maestri Paolo Acunzo e Gabriele Bernardo, testimoni di un’esperienza che continua a ispirare e a costruire futuro. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Aprile 2026

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