Attualità

Giovani, Marti: “Ricerca Unhate conferma linea governo su ecosistema educativo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Dalla ricerca riceviamo indicazioni importanti che, negli ultimi anni, hanno trovato una traduzione concreta nelle politiche educative messe in campo dal Governo. Il compito della politica non è semplicemente intervenire quando le difficoltà emergono, ma costruire un ecosistema educativo più forte, capace di accompagnare i ragazzi nei passaggi più delicati della crescita ed è quanto stiamo facendo da tre anni e potremo fare ancora meglio contando su una sinergia positiva con l’Osservatorio”. Così il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, intervenendo alla presentazione della ricerca sulla condizione giovanile promossa da Fondazione Unhate. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Referendum, Celotto: “Da quattro volte capogabinetto ho sempre parlato in accordo con il ministro”

16 minuti fa

Giovani, Manzi: “Serve alleanza politico-istituzionale per sostenerli”

18 minuti fa

Peruffo (Luiss Graduate School): “Con Google per potenziare apprendimento e uso professionale”

22 minuti fa

Logistica, Lollobrigida: “Investiti 800 milioni per il settore”

22 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio