C’è Da Fare Etf avvia la seconda annualità del progetto Cdf SafeTeen promosso in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e finanziato interamente da UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica. Il rinnovo del progetto e i risultati del primo anno sono stati presentati a Roma: previsti nuovi percorsi terapeutici a media intensità e un servizio dedicato alla gestione delle crisi, per garantire continuità alle cure degli adolescenti. Il monitoraggio del primo anno ha evidenziato una riduzione dei comportamenti autolesivi e dell’ideazione suicidaria.



Pubblicato il 24 Novembre 2026