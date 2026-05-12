Giovane attore Luigi Zeno testimonial XII edizione ‘Sii Saggio, Guida Sicuro’ a Napoli

(Adnkronos) – La dodicesima edizione di 'Sii Saggio, Guida Sicuro' si avvia alla conclusione con numeri straordinari: oltre 12.000 studenti formati e 40 Amministrazioni comunali del territorio campano coinvolte. Il progetto, promosso dalla Regione Campania e attuato da Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, con il patrocinio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del ministero dell’Istruzione e del Merito – Usr Campania, dell’Università Federico II, Anas, Tangenziale di Napoli, Ordine degli Ingegneri, Forze Armate e Forze dell’Ordine, si conferma una delle più importanti campagne italiane dedicate alla sicurezza stradale. Quest’anno tra i testimonial ufficiali anche Luigi Zeno, giovane attore campano tra i volti emergenti più promettenti del panorama italiano. A soli 18 anni, Zeno è stato indicato come nuovo volto di Netflix ed è reduce da un anno ricco di riconoscimenti: Miglior Giovane Attore al Capri Hollywood – International Film Festival , premi al Picentia Short Film Festival, al Vesuvius Film Festival e all’Hallelujah Film Festival di Castel Gandolfo . Nel 2026 sarà tra i protagonisti della nuova serie Netflix 'Minerva – La Scuola', prodotta da Picomedia e diretta da Ivan Silvestrini, accanto a Cristiana Capotondi e Massimiliano Gallo . Parallelamente sarà nel film Rai Fiction 'La Promessa di Patrizio'. Il suo impegno sociale è costante: nel 2025 ha partecipato a progetti contro il bullismo nelle scuole, portando testimonianze dirette ai ragazzi con il format Pausa Caffè contro il Bullismo. L’evento conclusivo è domani, 13 maggio alle 10 al Parco San Laise (ex Area Nsto) a Napoli. Come da tradizione, la fase formativa sarà seguita dalla grande manifestazione conclusiva, con il taglio del nastro del Villaggio 'Sii Saggio, Guida Sicuro', alla presenza delle massime autorità politiche, militari e civili. La cerimonia sarà aperta dall’Alzabandiera eseguita dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania. Seguirà la premiazione del concorso di idee 'Inventa una soluzione per la sicurezza stradale', condotta da Sonia Di Domenico e Silvio Martino (Rai Radio Live Napoli) con direzione artistica di Gino Aveta. Nel Villaggio della Sicurezza saranno presenti: Polizia di Stato con il Pullman Azzurro; Anas, Esercito, Carabinieri, Marina Militare, Capitaneria di Porto, Accademia Aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale di Napoli; Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, UniNA, Tangenziale di Napoli; Stand di Anci Campania, Ordine Ingegneri Napoli, British Institutes, Fondazione Domenico Cirillo, Onmic; Area sportiva a cura di Coni Campania, Ussi, Csi Napoli, Circolo Velico Stabia. Gli studenti potranno provare: la guida dell’auto 'ubriaca' con Mele Motorsport; il simulatore Vrs per vivere l’esperienza della Formula 1; i simulatori professionali We Can Race. E ancora, è Prevista anche l’esposizione delle '500 Tricolori' del Fiat 500 Club Italia. Saranno presenti i volontari della Misericordia Napoli Parthenope e dell’Associazione Acssa, oltre all’unità mobile oftalmica dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per controlli gratuiti.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026