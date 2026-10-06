Giornate FAI d’Autunno, quattro aperture speciali tra Foggia e provincia

Anche quest’anno la Delegazione FAI di Foggia, in occasione delle Giornate FAI di Autunno, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in collaborazione con enti, associazioni, persone, offre l’opportunità di effettuare interessanti e stimolanti visite guidate in luoghi spesso poco noti e/o poco frequentati, alla scoperta del Bello di cui è ampiamente disseminata la Capitanata.

Le quattro aperture riguardano beni che si trovano nei comuni di Cerignola, Foggia, Lucera e San Nicandro Garganico. Nelle campagne di Cerignola, al km 18 della Strada Provinciale Cerignola- Candela, grazie alla collaborazione della Cooperativa Frequenze e del Comune di Cerignola, sarà possibile visitare il complesso monumentale di Torre Alemanna, fondato dai Cavalieri Teutonici, che si offre ai visitatori con la magnifica torre quadrangolare alta 24 metri, il Palazzo dell’Abate, i resti di importanti luoghi di culto e un interessante spazio museale.A Foggia, cuore pulsante della Capitanata, grazie alla disponibilità della Diocesi e della Comunità Magnificat Dominum, nella storica Piazza Purgatorio, sarà possibile visitare la seicentesca Chiesa di Santa Maria della Misericordia, nota ai più come Chiesa dei Morti; qui un incredibile soffitto a cassettoni dorati, statue, dipinti, marmi policromi sorprendono il fortunato visitatore; le visite saranno animate dagli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Einaudi di Foggia.

Questo scrigno d’arte, a cura della Comunità Magnificat Dominum, è visitabile durante l’anno solo su prenotazione e con guida autorizzata. A Lucera, a cura del Gruppo Lucera – Monti Dauni Settentrionali, l’apertura interessa la Chiesa di San Domenico, edificata nel Trecento e rimaneggiata nel Settecento; qui gli Apprendisti Ciceroni del Convitto Bonghi sveleranno ai visitatori i segreti di una importante chiesa del centro storico cittadino, dove si potranno ammirarne i preziosi altari barocchi, le tele, il coro ligneo, le statue.

In agro di San Nicandro Garganico, grazie all’impegno e alla collaborazione della Amministrazione Comunale, nella suggestiva località di Monte D’Elio, là dove sorgeva l’insediamento di Devia, ad attendere i visitatori, in uno straordinario contesto paesaggistico ed ambientale, la medievale Chiesa di Santa Maria di Devia, solitamente chiusa, con i suoi suggestivi affreschi. Gli iscritti FAI, i simpatizzanti e tutti coloro che apprezzano e condividono quanto la Fondazione per l’Ambiente Italiano fa per la salvaguardia e la restituzione alla fruizione collettiva di parti importanti del Patrimonio culturale del nostro Paese, saranno accolti anche il 10 e l’11 ottobre, come sempre, dalle Volontarie e dai Volontari della Delegazione di Foggia.



Pubblicato il 6 Ottobre 2026