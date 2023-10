Il 14 e 15 ottobre 2023 si svolgeranno come ogni anno, in tutta Italia, le Giornate FAI d’Autunno, alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche del nostro Paese. La Delegazione di Foggia promuove e cura visite guidate in tre località. A Foggia gli alunni dell’IPSIA Pacinotti (IV e V Servizi Culturali e dello Spettacolo) saranno gli Apprendisti Ciceroni che guideranno il pubblico nella conoscenza di piazza XX Settembre, tra le più omogenee dal punto di vista urbanistico e architettonico, e della antica pratica della Transumanza che in palazzo Dogana aveva il suo centro amministrativo. Saranno invece i Narratori facenti parte del Gruppo FAI Gargano ad illustrare la bella chiesa di Sant’ Orsola (o del Purgatorio) a San Giovanni Rotondo. La Chiesa di Sant’Orsola costruita a partire dal 1596 in stile barocco, è la più antica e più ricca di arte tra quelle della cittadina garganica. La visita al Borgo Antico di Pietramontecorvino, infine, è affidata a guide fornite dalla locale Pro Loco e sarà inserita nel programma della manifestazione “Suoni, Sapori, Colori” che l’Amministrazione Comunale organizza con successo da numerosi anni con eventi culturali e gastronomici. Le fasce orarie per accedere, senza alcuna prenotazione, ai succitati percorsi di visita sono: Foggia sabato ore 16,00- 18,00; domenica 10,30- 12,30.San Giovanni Rotondo sabato e domenica ore 10,00-13,00; 16,00 – 18,00.Pietramontecorvino sabato e domenica ore 10,00 -13,00; 15,30 – 17,30



Pubblicato il 6 Ottobre 2023