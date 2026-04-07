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Giornata salute, Magi: “Grandi progressi scientifici ma accesso a cure non è uguale per tutti”

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(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale della salute, "è importante riflettere su come la salute sia oggi sempre più tutelata grazie alla ricerca e alle nuove scoperte scientifiche. Le tecnologie avanzate – dalle diagnosi sempre più accurate alle terapie innovative, fino alla chirurgia robotica – hanno migliorato in modo significativo la qualità delle cure. Un progresso reso possibile anche dal Servizio sanitario nazionale, che garantisce assistenza a tutti i cittadini". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Tuttavia, avverte, "l’accesso alle cure dovrebbe essere assicurato a tutti in modo uniforme, ma oggi non è ancora così. Per questo è sempre più necessario sostenere il Servizio sanitario nazionale, affinché nessuno resti indietro". 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Aprile 2026

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