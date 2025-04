Giornata Nazionale del Made in Italy: l’innovazione come motore per il futuro

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per celebrare la creatività, l’ingegno e l’eccellenza italiana, ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori si unisce alle iniziative nazionali promuovendo il valore dell’innovazione come motore per il futuro del Made in Italy. La giornata, che coincide con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, rappresenta un momento di riflessione e azione per valorizzare il patrimonio produttivo e culturale del nostro Paese, con un focus particolare sul ruolo delle nuove generazioni e delle tecnologie all’avanguardia. ANGI, da sempre impegnata nel sostegno ai giovani talenti e nella promozione dell’ecosistema innovativo, lancia oggi un appello per rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e startup, affinché il Made in Italy possa continuare a distinguersi nel panorama globale attraverso soluzioni sostenibili e digitali. In questa cornice, l’Associazione annuncia una serie di incontri virtuali e workshop dedicati ai temi dell’intelligenza artificiale, della transizione ecologica e della formazione, coinvolgendo giovani innovatori, imprese e accademici in un confronto aperto sulle sfide e le opportunità del futuro.

Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, ha dichiarato: "Il Made in Italy è molto più di un marchio: è un simbolo di creatività, passione e capacità di innovare che ci rende unici al mondo. Come ANGI, crediamo che il futuro di questo patrimonio passi attraverso i giovani e le tecnologie emergenti. Oggi, nella Giornata Nazionale del Made in Italy, rinnoviamo il nostro impegno a costruire ponti tra tradizione e innovazione, per un'Italia protagonista della rivoluzione digitale e sostenibile." La Giornata Nazionale del Made in Italy rappresenta per ANGI un'occasione per ribadire l'importanza di investire in competenze digitali, ricerca e sviluppo, e per promuovere un modello di crescita che metta al centro le persone e il territorio. L'Associazione invita tutti gli attori dell'ecosistema italiano – dalle PMI alle grandi imprese, dalle università alle istituzioni – a collaborare per un Made in Italy sempre più competitivo e inclusivo.



Pubblicato il 15 Aprile 2025