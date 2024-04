Giornata mondiale dell’asma, a maggio spirometrie gratis per bimbi

(Adnkronos) – Per la Giornata mondiale dell’asma 2024, che si celebra il 7 maggio, ben 53 centri di pneumologia pediatrica in tutt'Italia offriranno valutazioni spirometriche gratuite ai bambini per tutto il mese di maggio. L’iniziativa è realizzata da Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili) in collaborazione con la Società italiana di pediatria, Asmaallergia Bimbi Onlus, Federasma e Allergie Federazione pazienti Odv, Respiriamo Insieme, per offrire alle famiglie l'opportunità di accedere a controlli medici specializzati per i loro bambini, senza alcun costo. La lista completa dei centri aderenti è disponibile sul sito www.simri.it. L'asma è una patologia respiratoria cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo – ricordano gli esperti – con una particolare incidenza tra i bambini e gli adolescenti, interessando circa uno su 10 da 0 a 18 anni. Tuttavia, nonostante la sua diffusione, spesso l'asma viene sottovalutata o non diagnosticata correttamente, compromettendo così la qualità di vita dei bambini, aumentando il rischio di complicanze, con notevoli ricadute sulla spesa sanitaria oltre che sulle assenze scolastiche e lavorative. In Italia, si stima che i costi diretti dell’asma siano pari all’1-2% della spesa sanitaria annua, principalmente dovuti alle esacerbazioni e alla necessità di cure urgenti, mentre i costi indiretti rappresentano un onere notevole per la sanità italiana. Le esacerbazioni asmatiche nei bimbi rimangono un problema significativo: secondo alcuni studi quattro piccoli asmatici su 1.000 sperimentano un'esacerbazione grave all'anno. "L'asma nei bambini è una sfida importante ma con l'educazione e il supporto adeguati può essere gestita – afferma la presidente Simri, Stefania La Grutta – Riconoscere i sintomi precoci, seguire attentamente la terapia prescritta per mantenere il controllo dei sintomi e garantire un ambiente domestico sicuro e salubre sono passaggi cruciali per il benessere dei bambini. Anche la prevenzione è fondamentale: evitare l'esposizione a fumo passivo, allergeni e inquinanti ambientali può contribuire a ridurre il rischio di esacerbazioni asmatiche”. “La Giornata mondiale dell'asma è un momento cruciale per sensibilizzare sull'importanza della gestione nei bambini – sottolinea Fabio Midulla, past president Simri – Attraverso l'offerta di spirometrie gratuite in 53 centri di pneumologia pediatrica in Italia, vogliamo fornire un'opportunità concreta per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dell'asma infantile. Invitiamo le famiglie a cogliere questa opportunità e a lavorare insieme a noi per garantire un futuro più sano per i nostri piccoli”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2024