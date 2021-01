Giornata Mondiale del Braille della Biblioteca “la Magna Capitana”

Si apre all’insegna dell’accessibilità e dell’inclusione il nuovo anno di attività e di servizi del Polo Biblio-Museale di Foggia: diretta live sulla pagina Facebook della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, lunedì 4 gennaio 2021, alle ore 10.30, per celebrare la Giornata Mondiale del Braille.

Dopo i saluti di Gabriella Berardi, Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, sarà il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Mario Barbuto, ad illustrare il percorso storico che ha consentito ai ciechi di tutto il mondo di emanciparsi dall’ignoranza e dalla miseria, grazie al codice Braille, il sistema di alfabeto tattile con la combinazione di punti in rilievo inventato nel 1829 proprio da Louis Braille, di cui il 4 gennaio ricorre l’anniversario della nascita.

Del Museo del Braille, ospitato al secondo piano della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, parlerà Michele Corcio, Presidente della Società Cooperativa Sociale ONLUS Louis Braille, che si soffermerà su caratteristiche e finalità del Museo.

A ripercorrere le tappe principali del progetto che ha portato alla realizzazione del Museo del Braille, dei laboratori per bambini e dei concerti al buio interverrà Luciana Stella, Responsabile del progetto Cultura All Inclusion, ideato e curato dall’Associazione di Promozione Sociale Il Proteo in partenariato con il Polo BiblioMuseale di Foggia, la Cooperativa Louis Braille, la Società Santa Teresa srl e la Claudio Grenzi sas, e realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani con il bando “Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso”.

Partito nel 2017, il progetto “Cultura All Inclusion” mira a promuovere la crescita culturale di tutti gli studenti, mediante la conoscenza di altre realtà e di altre esperienze, che favoriscano anche l’inclusione scolastica dei minorati della vista.

A seguire gli interventi di Nicola Stilla, Presidente del Club Italiano del Braille, che si soffermerà sulle attività poste in essere per favorire la conoscenza e l’utilizzo del codice Braille, e Franco De Feo, Presidente della Sezione Territoriale UICI di Foggia, che sottolineerà l’importanza del Braille per gli studi musicali dei non vedenti.

“Le biblioteche sono per loro stessa natura luoghi di inclusione, in cui l’accesso all’informazione è garantito a tutti – sottolinea la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi –. Con il Museo del Braille la nostra Biblioteca aveva già avviato, prima dell’emergenza sanitaria, percorsi di consapevolezza e di sensibilizzazione, attraverso visite guidate per gli studenti, laboratori tattili e concerti al buio. Continueremo su questa strada – aggiunge Berardi – incrementando anche il nostro patrimonio di libri in braille e di audiolibri”.

Appuntamento, dunque, lunedì 4 gennaio, alle ore 10.30, con la diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca.

Condividi sui Social!