Giornata mondiale celiachia, medici anti-bufale: “Eliminare il glutine dalla dieta non fa dimagrire”

(Adnkronos) – L’idea che eliminare il glutine dalla propria alimentazione aiuti a perdere peso si è diffusa molto negli ultimi anni. Personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport hanno dichiarato pubblicamente di aver adottato una dieta priva di glutine per mantenersi in forma, alimentando una convinzione sempre più radicata. Ma l’eliminazione del glutine è un trattamento medico indispensabile solo per chi soffre di celiachia o di sensibilità al glutine non celiaca. A fare il punto nella Giornata mondiale della celiachia che si celebra oggi sono gli esperti della piattaforma anti-bufale 'Dottore ma è vero che…?' curata dalla Fnomceo.

E' vero che eliminare il glutine aiuta a perdere peso? "No. Nessuno studio scientifico ha dimostrato che eliminare il glutine dalla dieta faccia dimagrire le persone che non soffrono di celiachia o di sensibilità al glutine non celiaca. Come confermano la Harvard T.H. Chan School of Public Health e un articolo pubblicato sul 'Journal of Pediatrics', non esistono prove che questa scelta alimentare apporti benefici in termini di controllo del peso nelle persone sane", chiariscono gli esperti. Anzi, le ricerche condotte su persone sane che seguono una dieta povera di glutine senza averne necessità medica hanno evidenziato tre rischi concreti: possono comparire carenze di nutrienti importanti come fibre, ferro, calcio e vitamine del gruppo B; può aumentare il rischio di alcune malattie croniche, in particolare cardiovascolari, perché si tende a ridurre il consumo di cereali integrali che hanno un effetto protettivo sul cuore; contrariamente a quanto si crede, può verificarsi un aumento di peso, soprattutto se si ricorre a prodotti trasformati senza glutine che contengono elevate quantità di calorie, grassi e zuccheri".

Allora perché tante persone riferiscono di sentirsi meglio o di perdere peso quando eliminano il glutine? "Spesso, quando si decide di eliminare il glutine, si tende contemporaneamente a cambiare molte altre abitudini: si riducono i prodotti ultra-processati come crackers, biscotti confezionati e snack, si mangia più frutta, verdura e legumi, e in generale si presta maggiore attenzione a ciò che si mette nel piatto – osservano – Questi cambiamenti complessivi possono effettivamente portare a una perdita di peso o a una sensazione di maggiore benessere. Ma il merito non è dell’eliminazione del glutine in sé: è del miglioramento generale della qualità".

I prodotti etichettati 'senza glutine' sono più leggeri di quelli tradizionali? "Non sempre – rispondono – Uno studio condotto su 235 prodotti senza glutine e 349 prodotti tradizionali presenti nel mercato italiano ha mostrato che il profilo nutrizionale dei prodotti senza glutine non è uniformemente migliore rispetto agli equivalenti convenzionali. In particolare, i biscotti e la pasta senza glutine contengono quantità significativamente più elevate di grassi saturi. In tutte le categorie analizzate, i prodotti senza glutine risultano più poveri di proteine, e in diverse categorie (biscotti, sostituti del pane e pasta) anche di fibre. Smentisce quindi l’idea diffusa che il semplice fatto di essere “senza glutine” renda un alimento più leggero o più salutare".

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Pubblicato il 16 Maggio 2026