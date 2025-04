Giornata emofilia, Gemmato: “Anche per le donne percorso cura integrato”

(Adnkronos) – "Il tema scelto quest'anno per celebrare la Giornata mondiale dell’emofilia accende i riflettori su una dimensione, spesso trascurata, ma fondamentale: il ruolo della donna nella medicina di genere e, in particolare, nel contesto delle malattie emorragiche congenite. La donna, tradizionalmente vista come portatrice o caregiver, emerge oggi come paziente a tutti gli effetti, con bisogni clinici diagnostici e assistenziali che devono essere riconosciuti e affrontati con attenzione, competenza e rispetto". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, oggi nel videomessaggio di saluto al convegno 'Le Mec malattie emorragiche congenite nelle donne: una condizione di rarità e fragilità', organizzato da Fedemo, Federazione delle associazioni emofilici, in occasione della Giornata mondiale dell'emofilia che si celebra il 17 aprile. "La medicina di genere – continua Gemmato – ci insegna che prendersi cura della persona significa considerarne la specificità biologica, ma anche il vissuto sociale, il contesto familiare e le sfide quotidiane che ogni donna affronta nella malattia e nel prendersi cura di chi ne è affetto. Questo vale in maniera ancor più stringente per le donne affette da emofilia, il cui percorso di cura deve essere pienamente integrato nei servizi sanitari e costruito in stretta sinergia con le istituzioni, le società scientifiche e le associazioni dei pazienti. Oggi più che mai – evidenzia il sottosegretario – l'accesso equo alle nuove terapie e ai percorsi personalizzati di assistenza rappresenta un imperativo di salute pubblica ed equità sociale. In questa prospettiva il contributo delle donne nella comunità Mec, come pazienti, come professioniste della salute, come madri, sorelle e figlie, costituisce un valore insostituibile per il progresso della nostra sanità". Nel ringraziare "Fedemo per il suo costante impegno, le associazioni locali per il lavoro sul territorio e tutti i professionisti e volontari che rendono possibile questa giornata", Gemmato conclude assicurando che "il ministero della Salute continuerà a sostenere con convinzione le politiche che promuovono equità, inclusione e attenzione alla persona in ogni sua dimensione". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Aprile 2025