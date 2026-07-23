Giornata della ricerca psicologica, a Firenze evento Aip ‘Soggettività e democrazia’

(Adnkronos) – Mettere la ricerca psicologica a disposizione di cittadini e istituzioni. È l’obiettivo della seconda edizione della Giornata nazionale della ricerca psicologica, promossa dall’Associazione italiana di psicologia (Aip), società scientifica nata nel 1992, cui aderiscono oltre 2800 tra dottorandi, ricercatori e professori di psicologia delle università e dei centri di ricerca italiani. Tema dell’edizione di quest’anno è ‘Soggettività e democrazia’, a cui è dedicato un incontro venerdì 24 luglio a Firenze, a Fortezza da Basso, all’interno di Casa Italia Mindlabs-Icap26. La democrazia tocca aspetti che riguardano individui, gruppi sociali, comunità, istituzioni. Discuterne – spiega Aip in una nota – permette di approfondire una pluralità di questioni contemporanee strettamente legate alla vita quotidiana e al benessere. Inoltre, alla base della democrazia sta un certo modo di convivere con l’altro, con ciò che è fuori da noi stessi. In questa ampia cornice, la Giornata, attraverso una struttura a più sessioni, anche in contemporanea, darà voce a grandi studiosi e accademici che guideranno la discussione e il confronto su vari aspetti della democrazia: la sua crisi, la crisi del suo rapporto con cittadini e istituzioni e le sue forme di partecipazione. In particolare sarà centrale il legame profondo tra democrazia e condizione esistenziale di individui e società: temi come la disuguaglianza, la marginalità, il diritto alla cura sono questioni al centro della nostra contemporaneità. L’intento finale è discutere approfonditamente di un tema, ma anche di mettere sul tavolo idee, strategie concrete e sviluppi possibili per affrontare le criticità emerse. Per questo la Giornata ambisce a diventare un punto di riferimento per il confronto tra il sapere scientifico psicologico e i grandi temi sociali, fucina di proposte concrete, che possano incidere sulle politiche pubbliche. L’evento, che intende promuovere una riflessione interdisciplinare sul rapporto tra processi di soggettivazione, legame sociale e forme della convivenza democratica – precisa la nota – è organizzato da Aip in collaborazione con l'Ordine degli psicologi della Toscana con il contributo del dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba), Università degli Studi di Firenze, Consiglio nazionale ordine psicologi, Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi, e Cassa di assistenza mutua tra gli psicologi italiani. Nel dettaglio la Giornata sarà inaugurata dalla lectio magistralis di Gian Vittorio Caprara su ‘Sfida morale e democrazia’. Seguiranno il panel su ‘Giovani e democrazia: costruire partecipazione e identità’, dedicato alle sfide poste dall'educazione dei giovani alla partecipazione attiva e civica, alla corresponsabilità, alla cooperazione, alla socialità, e quello su ‘Cittadinanza e affetti. Il fondamento soggettivo della democrazia’ per evidenziare il ruolo delle emozioni nella democrazia, mettendo in luce come gli affetti costituiscano una componente essenziale dei processi democratici. Si proverà così a mettere a fuoco modalità e dispositivi attraverso cui riconoscere e valorizzare la dimensione affettiva in direzione di una democrazia più inclusiva e generativa. Con il panel ‘Soggettività contemporanea e tecnologie digitali’, invece, l’obiettivo sarà quello di approfondire l’impatto delle nuove tecnologie sui processi di costruzione della soggettività. L’attuale ecosistema comunicativo digitale, infatti, esercita un’influenza significativa sia sulle modalità con cui le persone orientano la propria attenzione, sia sui processi che guidano la formazione dei giudizi individuali. A seguire la sessione ‘Dalla cura della democrazia alla democrazia della cura’ e ‘Welfare e democrazia. Lo psicologo di base: esperienze a confronto’. Nell’incontro ‘Identità fluide e bias cognitivi: le dinamiche democratiche nell’era delle interazioni ibride’ si cercherà di capire se e come integrare la lentezza riflessiva del ‘reale’ con la velocità, talvolta distorsiva e distopizzante, del ‘virtuale’ con l’obiettivo di sviluppare strumenti che colmino lo scarto tra predisposizioni cognitive radicate e richieste di un nuovo mondo che potremmo definire cyber-reale. In chiusura è provvista la tavola rotonda ‘ Soggettività e democrazia. Proposte per un dibattito’. La discussione – conclude la nota – prenderà avvio dal documento elaborato dall’Aip sul tema della democrazia e della sua crisi contemporanea, che propone una lettura psicologica e psicosociale delle trasformazioni in corso nei rapporti tra individui, istituzioni e spazio pubblico. L’ingresso è libero previa registrazione sul sito icap2026.org.

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Pubblicato il 23 Luglio 2026