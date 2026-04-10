Giornata della costa, Decaro: “Puglia esempio nazionale”

L’istituzione di una giornata nazionale della costa è l’auspicio del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha presentato le iniziative per la Giornata regionale della costa, in programma domenica 12 aprile. Istituita con legge regionale nell’aprile 2024, rappresenta un’iniziativa culturale e simbolica che punta a rafforzare il ruolo della Puglia come regione capofila nella tutela del sistema costiero.

Per l’occasione sono stati organizzati numerosi appuntamenti che interesseranno gli oltre 800 chilometri di litorale pugliese, trasformati in uno spazio di partecipazione, inclusione e tutela del bene comune, come sottolineato dal presidente Decaro. “La Puglia è una regione profondamente legata al mare e questa giornata rappresenta un momento per valorizzare la nostra costa”, ha evidenziato.

“Ci saranno veleggiate, passeggiate sul mare, pulizia delle spiagge, fari aperti a Bari, Manfredonia, Torre Canne, Punta Palascia a Otranto, Santa Maria di Leuca e San Vito. “Per noi – ha continuato Decaro – è un’iniziativa importante, perché la costa non è soltanto un confine geografico, non è soltanto attività economiche, turismo. È anche un elemento identitario collettivo che rappresenta la nostra storia. Spero che l’esempio della Puglia possa essere preso in considerazione anche dalle altre regioni italiane che si affacciano sul mare”. Le iniziative, 67 appuntamenti in programma fino al 25 aprile, sono state organizzate in collaborazione con guardia costiera, guardia di finanza, Marina militare, Anci, ufficio scolastico regionale e Garante delle disabilità. Tra gli eventi più simbolici spicca ‘L’Essenza delle Diversità a gonfie vele’, il tour itinerante lungo la costa pugliese da Taranto a Bari a bordo del veliero Romeo, imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e oggi simbolo di legalità, inclusione e rinascita sociale.

L’evento è stato presentato dal presidente Decaro, insieme agli assessori all’Ambiente e Clima, Debora Cilento, al Paesaggio e Costa, Marina Leuzzi, al Wefare, Cristian Casili, e all’Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli. Tre le direttrici strategiche dell’edizione 2026: promuovere la cittadinanza attiva trasformando la costa in uno spazio di partecipazione e inclusione; valorizzare il litorale come bene comune da tutelare attraverso legalità, accessibilità e cura collettiva; diffondere una cultura della costa che metta al centro biodiversità, sostenibilità e contrasto al degrado. Le attività saranno articolate in quattro aree tematiche: ecologia e legalità, welfare e inclusione, identità e storia, sport e benessere, per garantire una presenza capillare lungo tutto il litorale pugliese e coinvolgere comunità e territori in modo trasversale. Il programma del 12 aprile prevede numerose iniziative aperte al pubblico. Oltre alle aperture straordinarie dei fari, ci saranno visite alle torri costiere, tra cui Torre Squillace a Nardò e Torre Moline a Maruggio; passeggiate didattiche nelle riserve naturali e nei parchi costieri con attività di birdwatching e osservazione degli habitat; giornate ecologiche e interventi di pulizia delle spiagge a Mola di Bari, Polignano a Mare, Melendugno e Bisceglie, con iniziative di educazione ambientale e rilascio di esemplari di tartaruga Caretta Caretta. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità attraverso il progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, finanziato dal Dipartimento Welfare, con attività pensate per rendere la costa uno spazio aperto a tutti: ciclopasseggiate inclusive, passeggiate immersive sul mare, yoga accessibile, escursioni ambientali, vela e pesca senza barriere. Una mappa interattiva con la geolocalizzazione di tutti gli eventi consentirà di individuare facilmente le attività lungo il litorale e partecipare alle iniziative.



Pubblicato il 10 Aprile 2026