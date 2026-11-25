(Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, l’Università Europea di Roma (Uer) e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (Inmp) presentano un progetto congiunto dedicato alla formazione degli operatori sanitari chiamati a riconoscere, accogliere e assistere le vittime di violenza di genere. Una sfida particolarmente delicata quando coinvolge persone migranti o in condizioni di vulnerabilità, per le quali le barriere linguistiche e culturali possono rendere più difficile l’emersione della violenza e l’accesso a un’assistenza adeguata. L’iniziativa punta a sviluppare un modello formativo che integri le più avanzate metodologie di simulazione clinica disponibili presso il Cesmat (Centre for Simulation in Medical Advanced Training) dell’Uer con l’esperienza specialistica maturata dall’INMP nell’assistenza alle popolazioni migranti e socialmente fragili.

“La necessità di rafforzare queste competenze emerge anche dalle criticità che caratterizzano l’accesso ai servizi sanitari da parte della popolazione straniera – si legge nella nota – Le barriere linguistiche, culturali e organizzative possono infatti favorire un ricorso ridotto o inappropriato ai servizi ospedalieri. Le disuguaglianze sono particolarmente evidenti nell’assistenza alla maternità: il 10,6% delle donne straniere effettua meno di cinque visite ginecologiche durante la gravidanza, contro il 3,9% delle italiane; il 9,5% effettua la prima visita dopo la dodicesima settimana, rispetto al 2,1% delle madri italiane. Differenze che si riflettono anche sugli esiti neonatali, con un tasso di natimortalità di 3,7 decessi ogni mille nati tra i figli di genitori stranieri, contro 1,7 tra quelli di genitori italiani”.

Il progetto, ideato e promosso dal professore Ernesto Greco per Uer e dal direttore generale Cristiano Camponi per Inmp, supera l’approccio esclusivamente teorico attraverso un percorso di apprendimento esperienziale presso il Cesmat, dove gli operatori potranno confrontarsi con scenari clinico-assistenziali realistici in un ambiente protetto. Grazie all’impiego di simulatori gestiti da intelligenza artificiale, le esercitazioni riprodurranno situazioni complesse, che intrecciano aspetti medici, ginecologici, psicologici, psichiatrici e medico-legali. I partecipanti potranno così sviluppare competenze nella gestione delle urgenze, nella comunicazione con le pazienti, nella documentazione delle lesioni, nell’acquisizione del consenso informato e nella preservazione degli elementi di possibile rilevanza probatoria. L’obiettivo è tradurre queste competenze in un modello formativo potenzialmente replicabile, rafforzando la capacità del sistema sanitario di offrire alle vittime di violenza, a prescindere dalla provenienza e dalla condizione sociale, un’accoglienza consapevole e una presa in carico tempestiva, appropriata e rispettosa della dignità della persona.

La violenza di genere richiede una risposta che non si limiti alla preparazione teorica, ma metta gli operatori sanitari nelle condizioni di riconoscere e gestire situazioni complesse, anche quando entrano in gioco vulnerabilità culturali, linguistiche e sociali. Per questo abbiamo scelto di investire nella simulazione clinica, una metodologia che consente di trasformare le conoscenze in capacità operative attraverso esperienze realistiche e in un ambiente protetto. Il Cesmat dell’Università Europea di Roma mette a disposizione di questo percorso tecnologie avanzate, tra cui simulatori gestiti da intelligenza artificiale, e competenze didattiche che permettono di riprodurre scenari assistenziali complessi. La collaborazione con l’Inmp ci consente di integrare queste potenzialità con una consolidata esperienza nell’assistenza alle popolazioni vulnerabili, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della presa in carico”, dichiara Greco dell’Università Europea di Roma.

“La promozione e la tutela della salute delle donne rappresentano uno degli ambiti prioritari di intervento dell’Inmp, con particolare attenzione alle donne che vivono in condizioni di vulnerabilità socioeconomica e alle donne migranti, per le quali le barriere linguistiche, culturali e sociali possono rappresentare un ulteriore ostacolo nell’accesso ai servizi e nei percorsi di emersione della violenza. L’esperienza maturata sul campo ci ha insegnato quanto sia fondamentale un approccio multidisciplinare e culturalmente sensibile, capace di riconoscere i bisogni specifici di ogni donna e garantire un’accoglienza e una presa in carico rispettose della sua dignità. Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questa collaborazione con l’Università Europea di Roma, un’istituzione di grande valore scientifico e formativo, che mette a disposizione competenze e tecnologie innovative. L’incontro tra le nostre esperienze rappresenta un’importante opportunità per rafforzare le competenze degli operatori sanitari e contribuire a costruire percorsi di assistenza sempre più efficaci, inclusivi e attenti alle persone più vulnerabili”, conclude Camponi, Dg dell’Inmp.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026