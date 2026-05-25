Giornalisti, Ordine Marche adotta ‘Carta di Napoli’: stop ageismo nell’informazione

(Adnkronos) – L’Ordine dei Giornalisti delle Marche, presieduto da Franco Elisei, ha adottato la ‘Carta di Napoli’, il documento – ideato e promosso da Associazione '50&Più' in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania – che punta a contrastare l’ageismo a mezzo stampa. "Abbiamo fortemente voluto questo strumento perché la narrazione mediatica ha il potere di influenzare la percezione sociale – spiega Maria Luisa Martinuzzi, presidente di 50&Più Ancona – Troppo spesso l’anziano viene descritto esclusivamente attraverso i binari del bisogno o della fragilità. Scardinare questi stereotipi richiede un cambiamento culturale profondo che parta proprio da una comunicazione più consapevole. Ringrazio il presidente dell’Ordine e il consiglio tutto per la sensibilità dimostrata e per la dedizione con cui ogni giorno svolgono il loro lavoro". "Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, in una nota, ha fatto sapere che 'ha accolto con favore l’iniziativa della ‘Carta di Napoli’ e ne ha approvato con entusiasmo l’adesione condividendo le finalità del documento tese a contrastare ogni forma di discriminazione, pregiudizio o marginalizzazione riferita all’età, in particolare verso le persone anziane. Ben conoscendo la responsabilità del linguaggio e delle parole giuste da usare, il Consiglio dell’Ordine delle Marche si impegna a divulgare ai propri iscritti la ‘Carta’ e gran parte delle linee guida, per promuovere il ‘rispetto, la dignità e l’inclusione’". La 'Carta di Napoli', primo e unico documento del genere in Italia, intende fornire le linee guida agli operatori dell’informazione (carta stampata, TV e web) per una corretta rappresentazione degli anziani. Il documento, già in vigore nelle regioni Campania e Liguria e ora anche nelle Marche, invita i professionisti dell’informazione ad una narrazione attenta e obiettiva dei senior, e a evitare l’uso di termini riduttivi, diminutivi o toni pietistici e compassionevoli che spesso caratterizzano la cronaca e il racconto sociale. Sulla scia della ‘Carta di Napoli’, Associazione 50&Più ha ideato anche il ‘Premio 50&Più Giornalismo inclusivo’, già alla sua seconda edizione, con la finalità di riconoscere merito alle giornaliste e ai giornalisti che si impegnano nella lotta contro le discriminazioni legate all’età, promuovono un linguaggio inclusivo e si fanno promotori di sensibilizzazione sociale.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026