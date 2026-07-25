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Giornalista ucciso, fermato il presunto assassino di Luca Esposito

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(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista 53enne Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. Nella nottata, a seguito delle attività di indagini dirette dalla Procura di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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