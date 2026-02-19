Attualità

Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Consolato Generale d’Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi che è stato fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul, dove si troverebbe tuttora. Lo si apprende da una nota della Farnesina.  La Farnesina, in costante raccordo con il Consolato Generale a Istanbul, è in contatto con le autorità locali per acquisire ogni elemento utile sulla situazione e garantire al connazionale la necessaria assistenza consolare. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Referendum, Meloni: “Non è voto su governo, si parli del merito, no a lotta nel fango”

25 minuti fa

Board of Peace , Tajani: “Proposta interessante ma Italia membro permanente è impossibile”

27 minuti fa

Comuni, sindaco Roccascalegna: “In tanti in disaccordo su Legge sulla Montagna”

1 ora fa

Arbitro gli rifila un warning, Alcaraz si infuria: la lite a Doha

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio