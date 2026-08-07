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Giorgio Locatelli cambia look e diventa irriconoscibile: “Serve coraggio”

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(Adnkronos) –
Nuovo look per Giorgio Locatelli. Lo chef stellato ha sorpreso i fan sfoggiando sui social un taglio di capelli completamente nuovo, rasato. Una trasformazione che arriva a poche settimane dal suo debutto come nuovo giudice di 'Celebrity MasterChef UK'. Il cambiamento radicale è stato mostrato in un reel pubblicato sul profilo Instagram di 'wonderlandhairandmakeup', dove Locatelli appare in giacca scura, con i capelli rasati a zero e un coltello da chef in mano. Il nuovo hairstyle ha acceso il dibattito sui social. C'è chi lo ha definito "quasi irriconoscibile" e chi ha ironizzato sulla somiglianza con Giorgio Panariello. Non sono mancati, però, i commenti positivi: molti utenti infatti hanno apprezzato il cambiamento, definendolo "un perfetto gentleman".   A commentare la trasformazione è stato lo stesso Locatelli, che a FQMagazine ha spiegato: "Spero che nessuno pensi che tutto dipenda dai capelli. Però è vero, ogni tanto bisogna avere il coraggio di cambiare". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

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