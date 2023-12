Giorgia Meloni, la foto con la figlia per gli auguri social

(Adnkronos) – "Che questi giorni portino gioia, serenità e momenti speciali a voi e a tutti i vostri cari. Auguri di un felice Natale". Lo scrive sui suoi profili social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando anche una foto che la ritrae mentre abbraccia la figlia Ginevra davanti all'albero di Natale. "In occasione della festa del Santo Natale, desidero rivolgere a tutti voi i miei auguri più sinceri con l’auspicio che questi giorni possano rappresentare un momento di serenità, in compagnia dei vostri cari". Così in un messaggio il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Un pensiero speciale lo rivolgo a chi in questi giorni festivi lavora, a chi è lontano dalla propria famiglia, a chi soffre, a chi trascorrerà le festività in una struttura ospedaliera, a medici e infermieri che se ne prenderanno cura, ai nostri militari impegnati nelle missioni di pace, e alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine che, con la consueta dedizione, lavoreranno per garantire la sicurezza di tutti noi. Buon Natale!", conclude La Russa. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



