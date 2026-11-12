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Giorgia Meloni dura sugli allarmi bomba nelle scuole

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In un video pubblicato sui propri canali social, Meloni ha poi rassicurato genitori e insegnanti: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo”. 🔴Segui Adnkronos su Google: https://profile.google.com/cp/CgovbS8wNHk5OTRq ⏯️🆕Per non perdere altre video notizie iscriviti al nostro canale Youtube #allarmibomba #meloni


Pubblicato il 12 Novembre 2026

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