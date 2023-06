Giordania, anche Renzi al royal wedding: “Fuga di qualche ora con Agnese”

(Adnkronos) – "In Giordania per il #RoyalWedding. Fuga di qualche ora con Agnese immersi nella bellezza di Petra". Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva Matteo Renzi postando una foto con la moglie scattata davanti alle celebri rovine di Petra. Il principe ereditario di Giordania Al Hussein bin Abdullah e l'architetta saudita Rajwa Al Saif si sono sposati ieri al Palazzo Zahran di Amman, riportano i media arabi che hanno seguito in diretta la cerimonia religiosa e che hanno filmato le promesse di matrimonio, lo scambio delle fedi nuziali e la firma del contratto. Al-Saif sarà ora conosciuta come Sua Altezza reale la principessa ereditaria di Giordania e, quando il principe ereditario salirà al trono, sarà la regina Rajwa. La cerimonia, che si è svolta nello stesso palazzo dove re Abdullah II e la regina Rania si sono sposati nel 1993, è stata seguita in presenza da circa 140 ospiti, tra cui membri della famiglia reale hashemita, reali invitati e capi di stato. Tra gli invitati anche la first lady Usa Jill Biden e il principe e la principessa del Galles William e Kate. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Giugno 2023