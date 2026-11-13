Gioielliere sequestrato e minacciato dai banditi per rapinare il negozio, ma il colpo fallisce

Un piano studiato nei dettagli, un falso lampeggiante per sorprendere la vittima e una serie di minacce rivolte anche ai suoi familiari. Emergono particolari inquietanti dalla ricostruzione dell’azione criminale compiuta l’altra sera, intorno alle 22.30, a San Marco in Lamis, dove l’intervento dei carabinieri ha impedito che la vicenda avesse conseguenze ancora più gravi. Una sequenza di eventi iniziata sotto l’abitazione del commerciante e proseguita lungo la provinciale per Foggia, prima che l’allarme lanciato dai familiari consentisse ai militari di intervenire. Il gioielliere, 61 anni, era appena arrivato in auto nei pressi della propria abitazione quando ha notato una vettura sospetta con un lampeggiante sul tetto. Intuendo che non si trattava delle forze dell’ordine, avrebbe tentato di allontanarsi, finendo però contro un palo dell’elettricità. A quel punto gli aggressori, incappucciati e armati di fucili, lo hanno raggiunto e costretto a salire su un altro mezzo, dirigendosi verso una zona isolata lungo la strada provinciale.

Una volta arrivati in campagna, i malviventi lo hanno obbligato a togliersi gli abiti e a consegnare le chiavi e i codici di sicurezza della gioielleria. Per convincerlo a cedere alle loro richieste, gli hanno fatto credere di aver preso in ostaggio anche la moglie e il figlio. “Abbiamo già tua moglie e tuo figlio”, gli avrebbero detto, prospettando ritorsioni nei loro confronti. Una minaccia che ha reso ancora più drammatici quei momenti, mentre alcuni componenti del gruppo si dirigevano verso il negozio per mettere a segno il colpo. A far scattare l’allarme è stata la moglie del commerciante, insospettita dalla presenza dell’auto del marito finita contro il palo. I carabinieri, dopo aver verificato che la donna e il figlio fossero al sicuro, si sono diretti verso la gioielleria, dove si trovava già un militare dell’Arma in congedo, conoscente della vittima.



Pubblicato il 13 Novembre 2026