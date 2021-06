“Giochiamo con mamma e papà” negli spazi del Centro Sportivo Stella Maris

Il progetto nazionale “PRIMA I”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha dedicato il suo annuale Festival alla “Giornata Mondiale del gioco”. Tante le iniziative avviate, a partire dal 20 maggio, su tutti i territori coinvolti. A Manfredonia, in particolare, si è partiti con un ricco calendario di eventi per adulti sul tema del Gioco da un punto di vista educativo. Negli incontri che si sono svolti su piattaforma Google, insegnanti e genitori sono stati coinvolti in momenti formativi nei quali si è approfondita la tematica attraverso il supporto degli esperti dei laboratori Prima I.

Gli appuntamenti del Festival Prima I 2021 continuano anche questa settimana con un evento tutto a misura di bambini e genitori che siglerà la chiusura del Festival Prima I 2021.

Sabato 5 Giugno dalle ore 16, negli spazi del Centro Sportivo “Stella Maris” di Siponto, si terrà “Giochiamo con mamma epapa’”: un momento di festa a misura di famiglia, durante il quale i genitori verranno coinvolti in giochi con i propri figli. L’evento sarà curato dal gruppo di animazione del territorio “Piccoli x sempre”. L’appuntamento sarà anche l’occasione per inaugurare le attività estive del progetto Primai sul territorio di Manfredonia.

Un ringraziamento speciale va al Centro Sportivo Stella Maris di Siponto che ha messo a disposizione gratuitamente i propri spazi per lo svolgimento delle attività del progetto PrimaI.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016, è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud www.conibambini.org.

