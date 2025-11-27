Giochi, Marasco (Logico): “Se non ora, quando? le regole dell’online nel riordino del fisico”

(Adnkronos) – Mutuare dal gioco online tutti gli strumenti di tutela dei consumatori per introdurli anche nel fisico approfittando dei lavori sul riordino. Logico commenta le dichiarazioni che Mario Lollobrigida, direttore Giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha espresso oggi durante l'evento Fondazione Fair Forum 2025, ricordando che nel settore online c’è un’offerta che tutela pienamente i consumatori contrastando efficacemente il gioco minorile, quello problematico e il riciclaggio del denaro. E oggi c’è la possibilità di applicare questi strumenti anche al gioco fisico. “Siamo perfettamente d’accordo su questo punto – commenta Moreno Marasco Presidente Logico – e ci mettiamo a completa disposizione dell’Adm per offrire tutta la nostra consulenza e know how. Proprio in questo momento, a garanzia di tutto il sistema, e per migliorare la credibilità dell’intero settore, si presenta un’occasione unica per uniformare le discipline con gli strumenti più avanzati. Questa è un impegno che abbiamo preso sin dall’atto della nostra costituzione. Tra i motivi che ci hanno spinti a creare Logico c’era anche la necessità di evidenziare ciò che di buono stava già facendo il settore online grazie alla tecnologia. L’opportunità del riordino del fisico non capita tutti i giorni. Come si dice in questi casi: se non ora, quando?”.

Pubblicato il 27 Novembre 2025