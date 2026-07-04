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Gioca l’Argentina, spunta… Shakira: il commento ‘a sorpresa’ di Adani

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(Adnkronos) –
Lele Adani show ai Mondiali 2026. L'opinionista e telecronista della Rai torna a far parlare di sé per un episodio diventente. Durante la telecronaca di Argentina-Capo Verde, partita dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo poi vinta dall'Albiceleste ai supplementari, il telecronista Alberto Rimedio ha commentato così la presenza di Shakira in tribuna: "Ecco Shakira, sta seguendo molte partite di questo campionato del mondo".  La risposta di Adani, 'spalla' di Rimedio in telecronaca, non si è fatta attendere: "Che aura magica che ha Shakira" ha detto l'ex difensore.   E ancora, ha continuato Adani: "Che livello, madre mia". Un piccolo momento di colore durante una partita che fin 
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Pubblicato il 4 Luglio 2026

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