Gino Gumirato: “Il nostro stato di salute dipende da Regione Puglia”

Il futuro economico della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza dipende dal rispetto delle normative regionali. A sostenerlo è il direttore generale dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, Gino Gumirato, che ha richiamato l’attenzione sulla situazione dei crediti vantati nei confronti della Regione Puglia e dell’Asl Foggia. Al centro della questione vi è la mancata tariffazione di alcune funzioni essenziali, come pronto soccorso, dipartimento emergenza e accettazione, terapie intensive e malattie rare, rendicontate da Casa Sollievo negli anni 2016-2023. Questa situazione potrebbe portare la Fondazione a restituire alla Regione Puglia decine di milioni di euro, con un impatto economico negativo pesante, nonostante il credito di 32,2 milioni di euro vantato nei confronti dell’ASL Foggia e della Regione.

Gumirato ha puntualizzato che la soluzione alla crisi risiede semplicemente nel rispetto delle leggi e delle delibere regionali da parte della Regione. In particolare, ha fatto riferimento ai criteri stabiliti nel 2016 per il pagamento delle funzioni non tariffate, affermando che se tali norme fossero seguite, i problemi economici dell’ospedale verrebbero risolti.

Nel corso di una conferenza il direttore generale ha affrontato anche le tensioni con le organizzazioni sindacali. Dopo l’intesa raggiunta in Regione lo scorso 27 dicembre, i sindacati hanno infatti minacciato di presentare 1300 decreti ingiuntivi e di avviare nuove iniziative di mobilitazione.

L’accordo siglato a fine anno prevedeva la revoca dello sciopero e delle proteste da parte delle sigle sindacali, mentre la Fondazione si impegnava a ritirare le modifiche contrattuali e la disdetta degli accordi collettivi che avevano generato la vertenza.



Pubblicato il 13 Marzo 2026