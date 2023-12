Gino Cecchettin, il messaggio da Fabio Fazio: “Uomini, dite ti amo” – Video

(Adnkronos) – "Vorrei invitarvi a dire ti amo alle vostre mogli, dovete dirlo sempre, in ogni momento, fatelo adesso". E' il messaggio che Gino Cecchettin, padre di Giulia, manda dallo studio di Che tempo che fa. Il papà della ragazza uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione in onda sul Nove. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Dicembre 2023