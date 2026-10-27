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Giletti contro Fedez: “Io farò feccia, ma tu la frequenti”

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(Adnkronos) – “Io posso fare feccia, ma tu la feccia la frequenti”. Massimo Giletti, dopo una replica sui suoi profili social a Fedez, ha risposto così al rapper in diretta tv su Rai 3 a ‘Lo Stato delle Cose’.  

Il riferimento è alle “frequentazioni da cui non hai mai preso le distanze” attacca il giornalista che parla di “personaggi”, entrambi condannati, “che stavano sempre vicino a te. Non è un problema mio se faccio un’inchiesta sulla ‘ndrangheta e troviamo delle cose strane”. Tutto è iniziato dopo che Fedez, intercettato per le strade di Milano da un inviato del programma per commentare le violenze a Milano – aveva detto di non voler rispondere, attaccando invece Giletti: “Che siate d’accordo con me o no, Giletti fa feccia”.  

Giletti, durante la trasmissione, parla anche di una sentenza appena arrivata con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento per diffamazione intentato dal rapper dedicati ai rapporti con Luca Lucci, capo ultrà della Curva Sud del Milan.  

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Pubblicato il 27 Ottobre 2026

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