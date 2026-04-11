Gigi D’Alessio contro Anna Pettinelli, botta e risposta ad Amici: cosa è successo

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Nuova puntata di Amici, nuovo botta e risposta tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. Anche nella puntata del talent show andata in onda stasera, sabato 11 aprile, si è consumato tra il giurato e la professoressa un ennesimo scontro verbale. Il diverbio è nato durante la sfida tra Riccardo e Alex. Dopo un commento pungente di Anna Pettinelli che ha messo in discussione il talento di Riccardo, D’Alessio è intervenuto per difenderlo attaccando duramente la professoressa di canto. Ne è seguito un acceso botta e risposta, al termine del quale il cantautore napoletano ha dichiarato: “Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa”. La reazione di Anna Pettinelli non si è fatta attendere: "Vediamo questa strada dove va a finire", ha detto accusando poi D'Alessio di presentarsi in studio con una serie di frasi fatte per ottenere gli applausi dal pubblico. Gigi D'Alessio ha replicato poi stuzzicando la professoressa: "Questa l'ho trovata nei Baci Perugina", concludendo con una nota di ironia. Il rapporto 'complicato' tra i due affonderebbe le radici nel 2021, quando LDA, figlio di Gigi D’Alessio, partecipò come concorrente ad Amici. In quell'occasione Anna Pettinelli si mostrò spesso critica con il giovane artista, criticando il suo stile e paragonando spesso la sua scrittura a quella dei bambini. La docente mise in sfida più volte LDA, scontrandosi spesso con Rudy Zerbi, che all'epoca seguiva il cantante. Secondo i telespettaori, il comportamento di D'Alessio sarebbe un risposta alle critiche rivolte in passato al figlio da Anna Pettinelli.

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Pubblicato il 11 Aprile 2026