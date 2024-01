Gigante Schladming, seconda manche perfetta e vittoria per Odermatt

(Adnkronos) – Marco Odermatt con una incredibile seconda manche risale dall'11esima posizione e vince lo slalom gigante in notturna di Schladming, valido per la Coppa del Mondo di Sci. E' l'ottava vittoria di fila in gigante, il 22esimo podio consecutivo. Secondo posto per l'austriaco Manuel Feller, che aveva il miglior tempo nella prima manche, ad appena +0.05. Terzo posto per lo sloveno Zan Kranjec. Il migliore azzurro è Filippo Della Vita che chiude ottavo, mentre Hannes Zingerle 13esimo, Alex Vinatzer 18esimo e Luca De Aliprandini 19esimo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Gennaio 2024