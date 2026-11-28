Nel 2004, in un pozzo rituale sotto il manto stradale di via Mare, a Trinitapoli, sono stati scoperti i resti di un uomo vissuto fra l’età del Ferro e l’età del Bronzo, alto circa 1,85 metri, una statura eccezionale per gente dell’epoca. Tremila anni fa l’altezza media di un uomo adulto si collocava tra 165 e 172 cm, con variazioni legate all’area geografica, all’alimentazione e alle condizioni di salute (gli avanzi del cosiddetto ‘Gigante di Trinitapoli’ sono conservati ed esposti nel locale Museo Archeologico degli Ipogei). Ad accrescere il mistero è il fatto che la sepoltura del gigante si presentava isolata, in netto contrasto con i riti collettivi del sito. L’enigma archeologico è al momento ancora irrisolto. Il nostro uomo veniva da luoghi (come le steppe eurasiatiche, l’Europa centrale e settentrionale e la valle dell’Indo) dove tremila anni fa l’altezza media era particolarmente elevata? Forse era uno schiavo, un prigioniero di guerra, poi affrancato dalla condizione servile. Ma a quei tempi ci si muoveva a piedi, al più a cavallo e pochi si avventuravano in mare. L’enormità della distanza depone a sfavore della tesi dello straniero. Poco credibile si presenta anche l’ipotesi dell’ultimo discendente dei Giganti (alti diversi metri) che avrebbero popolato la terra in tempi pre-biblici. E’ questa un’ipotesi non scientifica che mescola mitologia, testi religiosi e letture alternative dell’archeologia e dell’evoluzione umana: figure gigantesche compaiono in tantissime tradizioni, come i giganti della mitologia greca, i Nefilim citati nella Bibbia e nei testi apocrifi o gli Anunnaki delle tradizioni mesopotamiche. Negli anni settanta, spinte soprattutto dalle pubblicazioni di Peter Kolosimo, hanno preso piede ipotesi alternative che ruotano intorno alla teoria degli Antichi Astronauti: Giganti messi al mondo da visitatori alieni sarebbero stati impiegati per elevare la civiltà megalitica… Più attendibile si presenta la tesi del gigantismo. Potevano gli uomini del primo millennio precristiano essere esclusi dall’eccessiva esposizione all’ormone della crescita? In definitiva, il Gigante di Trinitapoli fu un ‘diverso’, in qualche modo temuto – come testimonia il carattere appartato della sua sepoltura – e comunque onorato: Il defunto non era privo di corredo funerario, composto da un vaso in ceramica insolitamente grande rispetto alla media degli inumati del tempo (tutto è in proporzione) e da decine di palline di argilla di diversa grandezza, forse appartenute ad un pallottoliere. Gli antichi usavano seppellire i loro morti con cose ‘identitarie’ come attrezzi, armi, strumenti di scrittura, manciate di monete… Forse il Gigante di Trinitapoli si applicava al calcolo, come oggi farebbe un economo, un tesoriere o un commerciante. – Nell’immagine, ‘Il Ciclope Polifemo’, affresco di Annibale Carracci dipinto tra il 1595 e il 1605; collocazione: Palazzo Farnese, Roma.

Italo Interesse



Pubblicato il 28 Novembre 2026