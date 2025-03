Gigante di Are, Brignone al comando davanti a Goggia dopo prima manche

(Adnkronos) – La leader di Coppa del mondo Federica Brignone è al comando dopo la prima manche del gigante di Are. La valdostana ferma i cronometri sul tempo di 56"53 precedendo la compagna di squadra Sofia Goggia (56"87) e la norvegese Thea Louis Stjernesund (56"89). Quarto posto per l'italiana che gareggia per l'Albania Lara Colturi (57"04), che si lascia alle spalle la neozelandese Alice Robinson (57"18) e la svedese Sara Hector (57"29). Seconda manche al via alle 12:30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Marzo 2025