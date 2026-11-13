Gibelli (Fnm): “Celebriamo un traguardo che poche aziende possono vantare”

(Adnkronos) – “Siamo qui per celebrare un evento quasi unico nel panorama milanese e lombardo. Poche aziende possono vantare una continuità a cavallo di due secoli, di due guerre mondiali e tre cambi di assetti proprietari, puntando sempre al valore, al mercato e ai servizi per i cittadini. Questo è il giorno della celebrazione, un’occasione che ci consente di rinnovarci attraverso gli interventi che seguiranno e di indicare in quale direzione stiamo andando”. Lo ha detto Andrea Gibelli, Presidente di Fnm, in occasione dell’evento ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato dal Gruppo oggi a Milano per celebrare il centenario della quotazione in Borsa.

Il presidente ripercorre poi l’evoluzione del gruppo con lo sguardo rivolto al futuro: “Le basi sono solide: ci siamo mossi dai binari, siamo passati ai servizi su gomma e poi si è aggiunta tutta l’infrastruttura della Serravalle. Abbiamo inoltre cominciato a differenziarci attraverso start-up nel mondo digitale dei servizi e nell’ultimo miglio e sull’energia. Si tratta quindi di un arcipelago di società molto diversificate tra loro, ma che fanno parte di una strategia comune”, conclude Gibelli.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026